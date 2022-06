Lenovo MOZI este laptopul viitorului, cu un proiector integrat; Are un premiu Red Dot Lenovo a fost prima companie cu un laptop pliabil , dar nu se opreste aici si acum ni-l prezinta pe MOZI, un laptop concept cu un proiector integrat. In ciuda faptului ca e doar un concept, produsul a fost destul de apreciat incat sa primeasca deja un premiu Red Dot Design Award 2022. Acest laptop concept nu are un ecran integrat, ci foloseste un proiector amplasat pe zona de sus a carcasei. El poate reproduce o imagine pe un zid din fata sau pe alta suprafata, ca un ecran dedicat pentru proiectie. O alta functie importanta este tastatura rectractabila ascunsa in sasiu. Atunci cand privesti clipuri… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

