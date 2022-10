Lenovo a lansat o cască de realitate virtuală pentru Metaverse: ThinkReality VRX Lenovo nu e deloc straina de ochelarii AR si VR, dar acum s-a dus la nivelul urmator, lansand o casca de realitate virtuala pentru Metaverse. Avem de-a face cu un produs VR pentru enterprise, care include hardware deja disponibil, dar si o serie de servicii si solutii custom. ThinkReality VRX este o incercare de a aduce in zona enterprise ceea ce Meta Quest a facut pentru piata consumer. Dorinta este de a crea un ecosistem VR accesibil tuturor, cel putin in mediul enterprise. Noua unitate include o curea ajustabila tip halo, care face casca mai comoda pentru orice utilizator. Are si optica integrata… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple ne tot „ameninta” de cativa ani cu o casca de realitate virtuala sau macar un headset AR. Semnele erau acolo, inca de la amplasarea primilor senzori LiDAR pe iPad. Nu mai vorbim despre sectiunea de aplicatii AR din App Store. Acum avem pentru prima data si un branding pentru castile Apple, „Reality”.…

- Meta va prezenta in octombrie o noua casca de realitate virtuala, care va oferi functii de socializare pe baza monitorizarii fetei si a ochilor, transmite News.ro. Seful Meta, Mark Zuckerberg, a anuntat in cadrul unei emisiuni realizate de Joe Rogan si distribuite pe Spotify, ca urmatoarea casca de…

- Meta va prezenta in octombrie o noua casca de realitate virtuala, care va oferi functii de socializare pe baza monitorizarii fetei si a ochilor, transmite News.ro. Seful Meta, Mark Zuckerberg, a anuntat in cadrul unei emisiuni realizate de Joe Rogan si distribuite pe Spotify, ca urmatoarea casca de…

- Seful Meta, Mark Zuckerberg, a anuntat in cadrul unei emisiuni realizate de Joe Rogan si distribuite pe Spotify, ca urmatoarea casca de realitate virtuala a companiei va fi lansata in luna octombrie. Zuckerberg a oferit si cateva informatii despre aceasta, spunand ca sistemele de monitorizare a fetei…

- OPPO vrea sa distraga de la debutul ceasurilor Samsung Galaxy Watch5 si Watch5 Pro prin lansarea propriilor ceasuri, OPPO Watch 3 si OPPO Watch 3 Pro. Aceste purtabile se remarca prin procesorul Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 de la interior, dar si prin functionalitatea EKG. Pentru inceput se vand doar…

- Motorola a prezentat cu cateva zile in urma cel mai nou telefon pliabil al sau, Moto RAZR 2022 si fata de predecesori, acesta este cu adevarat un flagship. Asta deoarece vine cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, design nou si ecran pliabil OLED de 6.7 inch. Telefonul pastreaza designul tip clamshell…

- Una calda si una rece din tabara Motorola astazi… pe de o parte avem un nou teaser pentru Moto RAZR 2022, telefonul sau pliabil cu clapeta, pe de alta parte aflam ca telefonul a fost amanat. Din nou teaserul vine de la un oficial Lenovo, acelasi Chen Jin care a prezentat si designul sau live . De aceasta…

- Studentii Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures vor beneficia, incepand cu anul universitar 2022-2023, de un proiect unic in tara, de folosire in instruire a unei aplicatii de realitate virtuala care simuleaza interventia in cazul a 16…