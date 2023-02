Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a disputat, in deplasare, prima manșa a sferturilor de finala din Alpe Adria Cup. Formația antrenata de Dragan Petricevic a evoluat in Polonia, pe terenul Dabrowei Gornicza. Gazdele s-au impus cu 94-87, iar calificarea se joaca la Timisoara pe 8 februarie. Debutul de meci…

- SCM OHMA Mozzart Bet a pierdut jocul din prima mansa a sferturilor Alpe Adria Cup, scor 86-93, pe terenul polonezilor de la MKS Dabrowa Gornicza. Jocul retur se disputa pe 8 februarie. Timisorenii, castigatori de grupa, s-au intalnit in prima faza eliminatorie cu una dintre favoritele competitiei euroregionale.…

- Echipa de baschet a Timisoarei a ajuns aseara in Polonia, pentru manșa tur a sferturilor de finala din Alpe Adria Cup. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a ramas la București, dupa meciul jucat sambata la Constanța și s-a antrenat in Arena de Baschet, dupa care aseara a parcurs peste 1.700 km pana la Dabrowa…

- Leii din Banat vor juca urmatoarele doua meciuri foarte departe de casa. Primul va avea loc sambata, la Constanța, in Liga Naționala, iar al doilea miercuri, 25 ianuarie, la Dabrowa Gornicza (Polonia), in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup. Intre aceste partide, baschetbaliștii viola nu vor reveni…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a castigat Grupa D din competitia masculina de baschet Alpe Adria Cup dupa ce a intrecut formatia slovena KK Rogaska, marti, pe teren propriu, cu scorul de 99-74 (20-11, 26-23, 31-16, 22-24), iar in sferturile de finala va infrunta echipa poloneza MKS Dabrowa Gornicza,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inregistrat prima infrangere in competitia continentala regionala la care ia parte in premiera. Deja calificati in sferturile Alpe Adria Cup dupa patru victorii succesive, „leii” si-au permis sa fie mai relaxati in Slovacia, unde au cedat ieri seara cu 88-95 in fata…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…