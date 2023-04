Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a obținut o victorie importanta de clasament in fieful celor de la SCM U Craiova. Baschetbaliștii alb-violeți s-au impus cu 80-69 in ultima deplasare din grupa 1-10 a Ligii Naționale. Banațenii nu au inceput bine in moderna sala a oltenilor. 13-19 și 16-20 au fost rezultatele…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara nu a putut lega, cel puțin deocamdata, doua rezultate pozitive in Grupa 1-10 a Ligii Naționale. ”Leii” au fost invinși in aceasta seara, scor 65-74, in Polivalenta clujeana de catre campioana și proaspata caștigatoare a Cupei – U-BT, dupa ce incepusera saptamana prin victoria…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a pus capat unei serii de cinci infrangeri, luni, prin victoria reusita in fata formatiei BC CSU Sibiu, cu scorul de 92-79, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin - etapa a 24-a.Cei mai buni de la invingatori au fost Ilija…

- Seria de eșecuri din Grupa 1-10 a fost intrerupta de ”Leii din Banat” in aceasta seara, cu un adversar de top. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a trecut la pas de CSU Sibiu, scor 92-79, intr-un joc pe care l-au controlat. Dupa cinci infrangeri consecutive, baschetbaliștii alb-violeți s-au mobilizat și…

- SCM Politehnica a reușit sa lege trei succese in jocurile oficiale din 2023 și sa scape, cel puțin temporar, de locurile care duc la barajul de supraviețuire. Alb-violeții s-au impus nu fara greutați, pe terenul penultimei clasate, CSM Odoheiu Secuiesc, scor 28-25 (15-15). Gazdele au condus cu doua…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe maine jocurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au o misiune dificila, in fieful celor de la CSU Sibiu, dupa ce au obtinut in mod dramatic calificarea in Top 10 in detrimentul Galatiului. „Leii” incep cu cinci infrangeri si trei victorii (11 puncte),…

- „Leii din Banat” au trait periculos, dar au reusit in final sa obtina calificarea intre cele mai bune zece echipe din tara. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara s-a impus la ultima faza in fata celor de la CSM Galati, scor 79-77 (40-40). Ilija Dokovic a punctat decisiv pe sunetul sirenei. Fara concesii din…

- „Leii din Banat” au fost invinsi destul de clar la malul marii in aceasta seara. A fost 82-67 pentru SCM ABC Athletic Constanta, care a controlat in buna masura jocul cu SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Primul sfert a fost castigat de gazde la limita, 23-21 iar in al doilea banatenii au avut o cadere,…