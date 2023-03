Legumicultorii din Matca, tăiați de la subvenții. Ce ordin a dat MADR O noua lovitura pentru legumicultorii romani, care dupa ce s-au trezit cu sprijinul cuplat pentru culturile in spațiile protejate micșorat de cateva ori, in 2023, risca acum sa-l piarda definitiv. Cei mai afectați sunt producatorii din Matca, județul Galați, cel mai mare bazin legumicol din țara, unde pana la 90% din producatori sunt in situația de a ramane fara sprijin. Situația a aparut dupa ce a fost publicat Ordinul nr. 80/2023 in MO Nr.168/28.II.2023, care prevede noile reguli și documente pe baza carora se va acorda sprijinul cuplat vegetal (SCV) pentru legumele cultivate in spațiile protejate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

