Leguma pe care o recomandă toți medicii persoanelor cu diabet și boli cardiovasculare In urma unor studii recente, consumul regulat de morcov scade riscul de boli cardiovasculare. Fitonutrienții și antioxidanții acționeaza impreuna pentru a menține inima sanatoasa. De asemenea, datorita betacarotenului, mineralelor și vitaminelor A, C și K, beneficiile pe care le are morcovul asupra sanatații sunt nenumarate. Astfel, acesta previne cancerul, menține sub control glicemia și menține sub control colesterolul. Mai mult decat atat, acest aliment imbunatațește memoria, dar și digestia.Morcovul este esențial pentru retina si funcțiile principale ale ochiului. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

