Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au luat masurile care se impun fata de persoanele care comit fapte antisociale in zona de Vest a Ploiestiului, respectiv sanctiuni contraventionale in valoare de peste 4000 de lei – politistii prahoveni au efectuat o actiune similara si in Nordul municipiului. Astfel, potrivit unui comunicat…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate saptamanal, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 24.07- 28.07.2023, in activitatea de control, sunt…

- Consorțiul integrat pentru invațamant dual, cu USAMV Cluj-Napoca lider de proiect și 22 de parteneri, a primit finanțarea de 21,12 mil euro prin PNRR.Consorțiul integrat pentru invațamant dual (CIID), finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) și cu Universitatea de Științe Agricole…

- Mai multe echipe de elevi și studenți din Timișoara au participat la un concurs de idei privind remodelarea parcurilor din oraș in sensul planificarii pentru multifuncționalitate. Acest demers se desfasoara in cadrul proiectului „The culture of parks – parks of culture”, coordonat de Universitatea Politehnica…

- In conformitate cu prevederile Legii 72/2007, agenții economici care angajeaza elevi și studenți pe perioada vacanțelor, pot beneficia de un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința actual (valoarea indicatorului social de referința, actualizata in 2023 este de…

- Rata abandonului in licee și invațamant profesional a crescut la 2,1%, in anul școlar 2021-2022, de la 1,7% cu un an inainte, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Au ramas similare ratele de 1,3% in invațamantul primar, respectiv 1% in invațamantul gimnazial, potrivit Hotnews.…