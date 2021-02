LEGILE PUTERII | Șeful Corpului de Control din Ministerul Sănătății: Raportul tragediei din Spitalul Piata Neamț abia ACUM se scrie “Din 2015, Corpul de Control a facut cam 230 de controale in instituțiile de sanatate publica și in deconcentralele Ministerului Sanatații. Din nefericire, nu putem face publice mari probleme din sistemul sanitar, pentru ca majoritatea au luat drumul parchetelor și sunt anchete penale in curs, iar daca am incepe sa spunem ce s-a gasit acolo este posibil sa interferam cu aceata ancheta. Dar pot sa va spun ca avem un rapot foarte clar despre ce s-a intamplat cu achiziția de maști, ce s-a intamplat cu diverse angajarile in Ministerul Sanatații, avem rapoarte foarte clare despre managementul unor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

