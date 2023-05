Legile Educației intră la votul final din Senat. Care sunt ultimele modificări aprobate de Comisia de specialitate Legile Educației intra la votul final din Senat. Care sunt ultimele modificari aprobate de Comisia de specialitate Noile legi ale educației intra luni la votul final in Senat. Proiectele legilor invatamantul preuniversitar si superior, impreuna cu rapoartele comisiei de specialitate, vor intra luni, pentru vot, in plenului Senatului, ca for decizional. Comisia de invatamant a Senatului a dat, sambata, raport favorabil cu amendamente admise si respinse proiectului legii invatamantului preuniversitar. Reprezentantii opozitiei […] Citește Legile Educației intra la votul final din Senat. Care sunt… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de invatamant a Senatului a dat, sambata, raport favorabil cu amendamente admise si respinse proiectului legii invatamantului preuniversitar. CITESTE SI BREAKING NEWS Marius Budai, despre greva profesorilor: 'Nu cred ca solutia este doar la mine, solutia este la intreaga coalitie' / Ce…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat luni, 15 mai, ca proiectele legilor Educatiei si cele 500 de amendamente depuse vor fi dezbatute in comisiile din Senat in aceasta saptamana, vineri va fi intocmit raportul, iar votul in plen va fi pe 22 mai. Apoi, legile educației vor merge…

- Proiectele legilor educatiei intra, astazi, in atentia comisiilor de specialitate din Senat pentru avize, iar, de maine, vor avea loc dezbateri in Comisia pentru invatamant. Votul final pentru pachetul de legi privind educatia este asteptat la Senat peste doua saptamani.

- Comisia pentru invațamant a Camerei Deputaților a aprobat marți, 2 mai, raportul pe invațamant universitar, dupa ce cu o saptamana in urma l-a aprobat pe cel pentru preuniversitar. Parlamentarii au votat reguli noi de organizare a școlilor și liceelor, sancțiuni mai dure pentru elevi și modificari la…

- Reguli noi pentru elevi și profesori. Schimbarile aprobate la Parlament, din legea invațamantului preuniversitar Dezbaterile la proiectul legii invatamantului preuniversitar au fost finalizate, miercuri, de Comisia de invatamant din Camera Deputatilor. Proiectul a fost adoptat in comisie, cu amendamente,…

- Proiectul de lege a invațamantului preuniversitar, cu modifcarile discutate și dezbatute in ultimele zile, a fost aprobat, de deputații din Comisia de Invațamant potrivit Edupedu. 13 voturi au fost pentru, 4 impotriva și o abținere. Cele mai importante modificari pot fi vazute aici: Examenul de admitere…

- In vederea fluidizarii traficului auto din municipiul Sebeș, circulația rutiera pe strazile Aviator Olteanu și Calugareni va fi modificata astfel: – incepand cu data de 25 aprilie, va fi amplasat indicatorul de sens unic la intersecția strazilor Dorobanți cu strada Aviator Olteanu (instalarea…

- Comisiile de specialitate din Senat au dat raport de admitere pentru proiectul de lege privind pensiile speciale, printre noile modificari fiind precizarea ca impozitarea de 15% prevede doar veniturile „specialilor” care depașesc aproximativ 6.800 de lei. Una din primele prevederi este ca nu mai pot…