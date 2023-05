Legile Educației, adoptate în Parlament. Votul final s-a dat la Senat. Principalele modificări Legile Educației, adoptate in Parlament. Votul final s-a dat la Senat. Principalele modificari Senatul a adoptat luni proiectele legii educației. Acestea vor ajunge la promulgare, pentru a intra in vigoare. Proiectul legii invațamantului preuniversitar a fost adoptat cu 82 de voturi pentru și 28 impotriva, iar cel al legii invațamantului superior cu 79 de voturi pentru și 28 impotriva, potrivit edupedu.ro. Senatul este camera decizionala in acest caz. […] Citește Legile Educației, adoptate in Parlament. Votul final s-a dat la Senat. Principalele modificari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LEGILE EDUCAȚIEI au fost votate in Senat: Principalele modificari aduse LEGILE EDUCAȚIEI au fost votate in Senat: Principalele modificari aduse Parlamentarii au votat in Senat, camera decizionala, proiectele legilor Educației. La proiectul legii invațamantului Preuniversitar au fost 82 de voturi pentru…

- Legile Educației intra la votul final din Senat. Care sunt ultimele modificari aprobate de Comisia de specialitate Noile legi ale educației intra luni la votul final in Senat. Proiectele legilor invatamantul preuniversitar si superior, impreuna cu rapoartele comisiei de specialitate, vor intra luni,…

- Proiectul legii invatamantului preuniversitar si proiectul legii invatamantului superior au fost adoptate miercuri de Camera Deputatilor, urmand sa intre in dezbaterea Senatului, transmite News.ro.

- Legea invatamantului preuniversitar, adoptata de Camera Deputaților. Principalele modificari Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii invatamantului preuniversitar, cu 191 de voturi „pentru”, 68 de voturi „contra” si 11 abtineri. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca…

- Pragul valoric la abuzul in serviciu se modifica. Prejudiciul minim pentru care funcționarii publici sunt trimiși la inchisoare Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea…

- Coaliția a trecut la foc automat de Senat un proiect de amendare a Legii avertizorilor de integritate, pentru a corespunde cerințelor Comisiei Europene in vederea deblocarii cererii de plata numarul 2 (in valoare de 3,2 miliarde euro), aflata in prezent la Bruxelles, in evaluare.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca nu s au produs modificari in proiectul legii invatamantului preuniversitar analizat, joi, in sedinta de guvern, referitor la admiterea la liceu, precizand ca a fost pastrata varianta prezentata initial, pe 27 februarie, la Ministerul Educatiei, informeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca: Legile Educației trebuie adoptate pe 23 martie cel tarziu Premierul Nicolae Ciuca: Legile Educației trebuie adoptate pe 23 martie cel tarziu Premierul Nicolae Ciuca i-a comuncat ministrului Educației, Ligia Deca, ca adoptarea in Guvern Legilor Educației in noua forma ar trebui…