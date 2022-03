Legendarul Boris Becker și-a pierdut trofeele: 'Nu știu unde sunt' Fosta glorie a tenisului german Boris Becker a afirmat, in cadrul procesului sau de la Londra privind falimentul personal, ca nu stie unde sunt trofeele lui de la Wimbledon, scrie DPA. ''Sincer, as vrea sa le am si eu pentru a le arata copiilor mei. Nu stiu unde sunt'', a spus Becker. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

