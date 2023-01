Stiri pe aceeasi tema

- Martina Navratilova, fosta numarul 1 WTA, a anunțat luni ca a fost diagnosticata cu cancer la gat și la san in stadiu incipient, urmand sa inceapa in aceasta luna tratamentul, informeaza The Guardian. „Acest dublu diagnostic este grav, dar inca se poate rezolva și sper intr-un rezultat favorabil. O…

- Un test dezvoltat recent in Suedia a identificat 14 tipuri diferite de cancer ratate anterior de alte teste, și se anunța promițator pentru detectarea precoce a bolii și datorita costului sau scazut.

- Legenda fotbalului mondial, in varsta de 82 de ani, a fost internata marți in spital pentru a i se reevalua tratamentul pentru cancer și ulterior a fost diagnosticat cu o infecție respiratorie, potrivit rapoartelor medicale, scrie The Guardian . Folha de S. Paulo relateaza ca medicii au oprit tratamentul…

- Simona Halep a fost testata pozitiv la un test antidoping. Jucatoarea de tenis a anunțat ca i-a ieșit in sange o cantitate ”foarte mica” de Roxadustat, medicament folosit pentru a trata anemia asociata cu boala cronica de rinichi. Dubla caștigatoare de Grand Slam a fost suspendata provizoriu de catre…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reacționat vineri seara dupa ce Simona Halep a confirmat ca a fost depistata pozitiv la o substanța interzisa. Jucatoarea a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului.

- Cercetatorii spun ca intram intr-o noua era a detectarii cancerului, dupa ce un studiu a descoperit ca un simplu test de sange ar putea identifica mai multe tipuri de cancer inainte ca pacientii sa dezvolte simptome clare ale bolii. Studiul Pathfinder a oferit testul de sange la peste 6.600 de adulti…

- Europarlamentarul Pro Romania Corina Cretu anunta ca a fost diagnosticata in vara cu cancer, in stadiu incipient, a fost operata si mai are cinci sedinte de radioterapie. Ea face apel la Guvern sa foloseasca fondurile europene pentru screening, pentru ca in Romania multi nu-si permit controalele…