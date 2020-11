Legea referitoare la organizarea DSU si asigurarea conducerii CNSU de premier, promulgata

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Conform actului normativ, premierul este presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind mandatul nelimitat al rectorilor. Actul normativ, care a fost trimis la promulgare pe 29 octombrie, vizeaza aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului, la inceputul lunii octombrie, reexaminarea Legii de respingere a Ordonantei de urgenta a Guvernului privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Legea transmisa spre promulgare are ca obiect de reglementare respingerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ urmareste imbunatatirea cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor definitii, precum si a unor prevederi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Legea stabileste ca in perioada contractuala de implementare si monitorizare beneficiarii nu pot…

