Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a publicat marți sondajul Eurobarometru din primavara anului 2023: cetațenii sprijina puternic democrația și sunt la curent cu viitoarele alegeri europene. Sondajul arata ca 71% dintre cetațeni recunosc impactul pe care Uniunea Europeana il are asupra vieții lor de zi cu zi, peste…

- Zeci de mii de oameni au manifestat in centrul Varsoviei, duminica, impotriva Partidului Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ca raspuns la un apel al fostului prim-ministru Donald Tusk, informeaza Agerpres, care preia dpa.Apelul fostului premier Donald Tusk, liderul Platformei Civice liberal-conservatoare…

- Agenția Europeana de Mediu cere reducerea consumului de pesticide, care sunt inca vandute pe scara larga in Europa, in ciuda poluarii apei, a solului și a aerului, subminand biodiversitatea și promovand dezvoltarea bolilor.

- Agenția Europeana de Mediu cere reducerea utilizarii pesticidelor, care sunt inca vandute/ Probleme mari privind poluarea apei, solului și alimente"In Europa celor 27, vanzarile de pesticide au ramas relativ stabile, la aproximativ 350.000 de tone pe an intre 2011 și 2020", indica Agenția Europeana…

- Legea ungara privind avertizorii de integritate: Cinci grupuri europarlamentare solicita un raspuns ferm din partea CE.Majoritatea grupurilor politice din Parlamentul European i-au cerut Comisiei Europene ''sa utilizeze toate instrumentele'' avute la dispozitie pentru a solutiona problema legii ungare…

- Anul viitor vor fi patru runde de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Aflați la Focșani, pentru o aniversare militara, premierul Nicolae Ciuca și Lucian Bode, ministrul Administrației și Internelor, au lansat ipoteza comasarii unor alegeri. Deși exista o decizie a CCR,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, modificarea legii privind protecția avertizorilor in interes public. Acesta era unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeana a blocat o transa de 3,2 miliarde de euro in PNRR. Raportarile anonime vor fi examinate și soluționate in masura in care…

- Adoptarea unei diete mediteraneene ar putea reduce cu 24% riscul femeilor de a dezvolta o boala cardiovasculara, potrivit unui nou studiu publicat in revista Heart, relateaza dpa. Dieta mediteraneana, bogata in nuci, fructe de mare, cereale integrale si legume, a fost legata de o serie de beneficii…