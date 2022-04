Stiri pe aceeasi tema

- ”Legea pentru modificarea si completarea cadrului legislativ privind irigatiile, prin care fermierii sunt sprijiniti pentru dezvoltarea sistemelor de irigatii locale a primit, astazi, votul Parlamentului. De asemenea, prin noul act normativ este majorat la 1,5 miliarde de euro bugetul alocat pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 13 aprilie, proiectul de lege potrivit caruia alocatia de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. S-au inregistrat 190 voturi „pentru” si 6 abtineri. „Autoritatile…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale saluta adoptarea, de catre Parlamentul Romaniei in data de 13 aprilie 2022, a Legii prin care se vor acorda facilitati fiscale pentru persoanele ce lucreaza in domeniile agricultura si industrie alimentara, pe modelul celor acordate angajatilor din domeniul…

- 1.391 de unitati de invatamant vor beneficia de finantare in cadrul celui mai mare program de sprijinire a participarii la educatie din istoria recenta a Romaniei: Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar, informeaza Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei a finalizat selectia proiectelor…

- Ministerul Educației deruleaza Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR. Programul urmarește creșterea participarii la educație a elevilor din unitațile de invațamant identificate ca avand cel mai ridicat risc de abandon școlar. Cel puțin 2.500 de unitați de…

- Peste 1.400 de cereri au fost depuse și validate in prima runda de finanțare din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. “Ministerul Educației deruleaza Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat…

- Micii fermieri care lucreaza intre un hectar și 30 de hectare beneficiaza de o plata APIA in plus, plata redistributiva, incepand din 2023 odata cu intrarea in drepturi a noii Politici Agricole Comune (PAC). Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca Romania lupta acum ca aceasta plata sa…

- Federatia Proprietarilor Paduri si Pasuni picheteaza luni Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru a atrage atentia asupra propunerii de finantare derizorie a sectorului padurilor prin Planul National Strategic 2023-2027, finantare redusa la 0,6% din valoarea totala a finantarii…