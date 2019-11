Stiri pe aceeasi tema

- Legea prin care inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale in domeniu a ANAF vor fi transferati la Parchete pe posturi de specialisti a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis.

- Legea care amana autorizarea platformelor de ridesharing pana in februarie 2020 a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Actul normativ proroga astfel prevederile unei ordonanțe de urgența, adoptata de Guvern, la finalul lunii iunie,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Poliției.…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede masuri de reorganizare și imbunatațire a activitații Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Proiectul prevede transferul inspectorilor antifrauda in cadrul parchetelor pe post de specialiști.…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgența la Senat, un proiect pentru inființarea Autoritații Vamale Romane, instituție care se va afla in subordinea Ministerului de Finanțe. Inițiativa vine in contextul in care ANAF a fost reorganizata și parțial divizata.Citește și: Radu Tudor,…