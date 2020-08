Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, prin intrarea in vigoare a OUG nr.108/2020, noi activitați sunt recunoscute ca locuri de munca in conditii speciale, in ințelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Conform unui comunicat de presa al instituției, sunt avute in…

- Ordonanța de Urgența nr. 108/2020 care completeaza Legea 263/2010 aduce precizari referitoare la persoanele care au desfașurat activitati din industria de armament cum ar fi: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice…

- Ministrul Finantelor a avansat si posibilitatea unei cresteri etapizate a pensiilor, la fel cum a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, ca se va proceda in cazul alocatiilor pentru copii. "La pensii ramanem la scenariul Ministerului Finanțelor, de 10%. Decizia este una politica și s-ar…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanța de urgența care modifica Legea pensiilor prin care recunoaște condiții speciale de munca pentru aproximativ 1500 de pensionari din industria Apararii. „In domeniul Muncii, a fost aprobata o ordonanța de urgența pentru modificarea Legii pensiilor. Pentru anumite…

- Limita de varsta pentru pensionarea angajatilor din industria de armament a fost redusa cu 13 ani, in urma adoptarii, miercuri, in sedinta de Guvern, a unei ordonante de urgenta, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, o…

- Guvernul va modifica legea pensiilor, in ședința de miercuri, in sensul introducerii unor noi categorii de locuri de munca in condiții speciale, reducerea varstei standard de pensionare și recalcularea anumitor pensii. 1. In categoria locurilor de munca in condiții speciale vor fi introduse…

- Primele masuri active adoptate de Guvern: 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetațenilor romani reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate, se arata intr-un anunt al miniserului…