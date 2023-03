Legea nescrisă a cartelurilor mexicane: „Nu vă atingeți de americani!” Deși sunt de o cruzime greu de imaginat, cartelurile mexicane de droguri respecta cateva reguli, iar una dintre ele pare sa fie sfanta: Sa nu rapeasca cetațeni ai SUA. Rapirea a patru americani in orașul mexican Matamoros, situat la granița cu SUA, a mobilizat autoritațile ambelor țari preț de cateva zile: la capatul cautarilor, doar doi dintre ei au mai fost gasiți in viața. Apoi banda de traficanți din care faceau parte faptașii a facut un gest aparent neobișnuit: i-a predat pe rapitori autoritaților. Maniera in care a facut-o a fost infricoșatoare și totodata revelatoare: cinci barbați lasați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

