- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor în format electronic, informeaza Administrația Prezidențiala. Actul normativ modifica articolul 291 alineatul (3) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77 2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane, precum si pentru modificarea unor acte normative…

- Educația financiara și educația juridica urmeaza sa fie introduse in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiect de lege promulgat aseara de șeful statului. Proiectul de lege ce conține masura se-ndreapta acum catre Monitorul Oficial. El conține o modificare propusa…

- Deputatul PNL Gabriela Horga anunța bucuroasa faptul ca lupta cu birocrația absurda a inregistrat un nou succes. Nu mai avem nevoie de `dosarul cu șina`. Legea prin care se interzice statului sa mai solicite cetațenilor sau persoanelor juridice copii ale actelor emise tot de alte instituții de stat…

