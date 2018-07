Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, potrivit careia sunt interzise actele de hartuire, hartuire sexuala sau hartuire psihologica, atat in public, cat si in privat. "Este interzis orice comportament de hartuire sexuala sau hartuire psihologica definite conform prezentei legi, atat in public, cat si in privat", se arata in lege. Actul normativ prevede, de asemenea, ca aceste acte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala…