- Amanata in Parlament in doua randuri, Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic a fost publicata in Monitorul Oficial cu numarul 634 și iși produce efectele incepand de astazi, 21 iulie 2020.

- Astfel, potrivit legii promulgate de presedintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie, alocatiile pentru copii ar trebui majorate de la 1 august dupa cum urmeaza: - 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap - 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat sambata legea carantinei și izolarii, anunța Administrația Prezidențiala. Șeful statului se afla la Bruxelles, unde participa la Consiliul European, pentru negocierea planului de relansare a economiei UE. Legea a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- Klaus Iohannis a semnat sambata decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic, a anunțat Administrația prezidențiala.Legea privind carantina si izolarea, adoptata joi seara de Senat, ca for decizional, a…

- Legea carantinei si izolarii a trecut de Parlament. Legea privind carantina și izolarea a fost adoptata joi seara de Senat, in calitate de camera decizionala. Raportul legii a fost modificat miercuri seara de senatorii juriști, care au adoptat mai multe amendamente. Dupa adoptare, proiectul sta la Parlament…

- Legea carantinei si izolarii va fi adoptata azi de Senat in calitate de for decizional, apoi va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, dupa o perioada de vid legislativ, Guvernul va avea din nou parghii legale sa blocheze externarile persoanelor infectate cu COVID-19, dar fara simptome…

- In acest context, acesta a convocat o ședința CEX in care șefii județeni și conducerea centrala vor lua o decizie cu privire la legea carantinei și izolarii. Comitetul Executiv va avea loc luni dimineața, prin videoconferința. Deputații au adoptat legea carantinei cu amendamente agreate intre PSD și…

- Eugen Teodorovici se revolta dupa ce a fost criticat pentru ca nu a votat starea de alerta din Parlament. Legea vine cu noi restricții de circulație pentru romani și a fost votata de PSD, insa nu și de Teodorovici. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a criticat ieri restricțiile impuse de PNL, care nu ar…