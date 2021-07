Incercarile Uniunii Europene de a determina Ungaria sa renunte la legea care interzice in scoli materialele ce promoveaza homosexualitatea nu vor avea succes, a declarat miercuri seful de cabinet al premierul ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, potrivit Reuters.



Potrivit agentiei ungare de presa MTI, Gergely Gulyas a declarat ca Budapesta "va rezista presiunii Bruxellesului de a determina Ungaria sa permita prezenta activistilor LGBTQ in gradinite si scoli", adaugand ca protejarea copiilor este unul dintre cele mai importante obiective.



El a mai spus ca, in afara Constitutiei…