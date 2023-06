LEGE – Regulile obținerii actelor de identitate s-au modificat din 10 iunie Cel mult 10 persoane se mai pot inregistra la aceeași adresa cu domiciliul sau reședința, conform Legii 162 din 2023 publicata in Monitorul Oficial in data de 7 iunie și care se aplica cu data de 10 iunie. „De la data realizarii condițiilor tehnice pentru eliberarea carții electronice de identitate, cererea pentru eliberarea carții electronice de identitate se soluționeaza de catre orice serviciu public comunitar de evidența a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau de reședința al persoanei fizice. Nu poate fi inscrisa in actul de identitate adresa de domiciliu daca in RNEP sunt inregistrate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care modifica ordonanta de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Initiativa legislativa stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de 10 persoane.…

- Potrivit expunerii de motive, proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii serviciilor de evidenta persoanelor, a calitatii datelor inregistrate in registrul de evidenta a persoanelor si pentru crearea de facilitati cetatenilor romani la obtinerea actelor de identitate.„Nu poate fi inscrisa in actul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, care stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. „Nu…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect care vine și modifica salariile din administrația locala incepand cu luna iunie. Potrivit instituției amintite, „avand in vedere faptul ca Legea-cadru nr.153/2017 a fost elaborata astfel incat, incepand cu anul 2022 sa fie aplicata in integralitatea…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 3 mai, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane.…

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial. Am votat pentru aceasta lege, care imbunatațește cadrul legal existent in scopul reducerii inegalitatilor si a excluziunii sociale a persoanelor…

- Durata concediului de acomodare crește de la un an, cat este in prezent, la doi ani. Este vorba despre Legea 70 din 2023, publicata recent oficial in Monitorul Oficial și care aduce o serie de schimbari privind procedura adopției. Potrivit acestei legi, „adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții…

- Baia Mare salbatica sau cum unii adopta niște comportamente greu de ințeles. Doar ca in astfel de situații, parinții sunt cei care sunt trași la raspundere pentru faptele odraslelor lor. Un incident greu de ințeles s-a petrecut in data de 06.03.2023, ora 16.10, cand echipajul format din B.N și G.I.…