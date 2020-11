Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care lista utilizatorilor retelelor Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost completata cu doi utilizatori noi - Uniunea Nationala a Barourilor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici. Actul normativ vizeaza completarea anexelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile. Actul normativ are ca obiect…

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca, in cazul infractiunilor de violenta domestica, impacarea dintre parti sa nu mai inlature raspunderea penala.Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art.199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, in sensul stabilirii…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul referitor la asociatii si fundatii, care vizeaza eliminarea declaratiei de beneficiar real pentru majoritatea asociatiilor, simplificarea conditiilor pentru infiintarea unui ONG si defineste organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate. Actul normativ urmareste imbunatatirea cadrului legal in materie, in sensul introducerii unor definitii, precum si a unor prevederi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la alegerile parlamentare din decembrie. Actul normativ prevede ca alegatorii romani cu domiciliul/resedinta…