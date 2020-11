Potrivit legii, Guvernul trebuie sa initieze un proiect de lege de modificare a Legii minelor pana la data de 1 iulie 2021, pentru a modifica structura de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in vederea schimbarii statutului acesteia din agentie in autoritate nationala de reglementare in domeniul resurselor minerale si petrolului, conform Legii pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003. Proiectul de lege trebuie sa fie a (...)