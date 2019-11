Stiri pe aceeasi tema

- Lituania și Rusia au convenit sa faca schimb de persoane condamnate pentru spionaj, au confirmat surse informate, citate de Delfi. Lituania ar urma sa transfere Rusiei pe agentul Serviciului Federal de Securitate (FSB) Nikolai Filipcenko, condamnat in urma cu doi ani, iar Rusia pe cetațenii lituanieni…

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele persoanele diferite cantitati de substante interzise, susceptibile…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times. Președintele…

- Rusia considera Israelul drept o tara rusofona, a afirmat presedintele rus Vladimir Putin, in cadrul unui discurs pronuntat saptamana aceasta la Moscova, in cursul unui eveniment organizat de United Israel Appeal, organizatie sionista responsabila de strangerea de fonduri, in conditiile in care in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva ridicarii sanctiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeii si sprijinul acordat separatistilor prorusi in estul Ucrainei, intr-un moment in care Parisul incearca o apropiere cu Rusia, informeaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a plans joi de arestarea, in Italia, a unui director rus al unei companii de stat, membra a concernului Rostec, acuzat de spionaj și furt industrial, relateaza Reuters. Aleksander Korsunov, director pentru dezvoltarea afacerilor la compania UEC (United Engine Corporation),…