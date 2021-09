Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere, legea consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. Legea prevede acordarea de ajutoare financiare pentru incalzire anumitor categorii…

- „Totul pentru Congrese, nimic pentru romani! Premierul Citu a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitati. In schimb, a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres! Coalitia a amanat la nesfarsit dezbaterile Legii consumatorului vulnerabil, in schimb a convocat…

- Camera Deputatilor a adoptat cu unanimitate de voturi (308 "pentru!), marti, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, a anuntat Agentia Nationala Anti-Doping pe…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea merge, catre promulgare, la președintele Klaus Iohannis.Persoanele care se vaccineaza…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea merge la promulgare.

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca este nemultumit de faptul ca un proiect de lege care vizeaza abrogarea unui act normativ care interzice investitiile straine in companiile cu capital de stat este blocat in procedura legislativa in Camera Deputatilor.

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru completarea unui alineat si modificarea unui articol din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, angajatii care au lucrat cel putin 25 de ani in industria de productie de energie termica si electrica…

- Reprezentanții minerilor din Valea Jiului au protestat azi in Parlament cerand sa le fie recunoscute condițiile speciale de munca, printr-un proiect de lege care a fost adoptat astazi de deputați.