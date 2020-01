Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania , Victor Ponta, il ataca dur pe Moise Guran. Ponta admite ca l-a ofertat pe Guran in urma cu cațiva ani insa jurnalistul a spus pas. Acum insa, Ponta spune ca Guran a dat dovada de partizanat politic ascuns ipocrit de haina jurnalistului independent, criticand PSD și alte partide,…

- Atacul sangeros petrecut in cartierul Tei Toboc in urma cu o saptamana a fost surprins pe camerele de luat vederi din zona. Incaierarea a avut loc intre Bebino, șeful Clanului Sportivilor și Cezar Petcu, liderul Clanului Țiganilor.

- Interlopul din Colentina care l-a transat cu sabia pe unul dintre capii gruparii Sportivilor din Berceni mai are o tentativa de omor la activ, insa a scapat de puscarie chiar datorita propriei victime.

- Temutul Bebino, interlopul casapit cu sabia, in plina strada, și-a petrecut ziua de naștere pe patul de spital, iar evenimentul nu a trecut fara incidente, mai ales ca temutul membru al gruparii Sportivilor a primit un “cadou” și din partea anchetatorilor.

- Unul dintre cei doi barbati acuzati de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, s-a predat, fiind retinut. Doua persoane ranite in timpul bataii, in care s-au folosit arme albe, sunt la spital, in…

- O serie de scene cumplite, care il au ca protagonist pe temutul Bebino, sau ”King Kong din Berceni”, cum mai este cunoscut in mediile interlope, au fost descrise cu lux de amanunte de martorii cumplitei batalii din Tei Toboc.

- Retinut, alaturi de sotie, intr-un dosar de trafic de migranți, Vali Nebunu, interlopul bucureștean care ani la rand a pozat intr-un adevarat șef de mafie care nu poate fi atins de nimic, ascundea, de fapt, o realitate pe care rivalii gruparii nu trebuiau s-o cunoasca.

- Mișcare incredibila in cazul Caracal! Gheorghe Dinca il va da in judecata pe avocatul Tonel Pop, conform unor surse citate de Antena3.Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, a fost audiat luni la Inspectoratul General al Poliției Romane. Avocatul Tonel Pop a susținut…