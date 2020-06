Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din europa sunt alimentate de prabusirea economica. In SUA, motivatiile au fost epidemia, situatia economica si moartea lui G. Floyd. Explozia sociala din SUA a venit ca un lucru natural.De doua zile, protestele izbucnite in Statele Unite se aud cu ecou in Europa. Legatura dintre…

- Specialiștii au descifrat motivele care stau in spatele extinderii protestelor violente din SUA inspre Europa. Protestele din Europa sunt alimentate de prabusirea economica. In SUA, motivatiile au fost epidemia, situatia economica si moartea lui G. Floyd. Explozia sociala din SUA a venit ca un lucru…

- Pandemia care a dus la starea de izolare a creat probleme in multe direcții. Una dintre ele este cea casnica. Multe cupluri din Romania au decis sa divorțeze și par hotarate sa-și mențina decizia luata in aceste vremuri de uzura psihica. Avocații romani au primit multe intrebari, in ultimele doua luni,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Contaminarea cu Covid-19 in Romania, atat cat putem sti sau ni se spune, este la un nivel foarte scazut. Cu tot delirul neintrerupt al televiziunilor, mai ales al celor de stiri. Cu atat mai mult daca luam in considerare repatrierile masive din Italia, Spania, Marea Britanie, Franta,…

- Sport Austria, organismul care reprezinta miscarea sportiva, a cerut un ajutor de minimum 100 de milioane de euro pentru ca sportul sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, informeaza AFP."Fondul de sustinere pentru sport trebuie sa fi de cel putin 100 de milioane…

- Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume cu active in valoare de 930 de miliarde de dolari, a pierdut in acest an 124 miliarde de dolari din cauza prabusirii pietelor bursiere, transmite joi Reuters.Pietele internationale s-au prabusit in ultima luna in conditiile in care epidemia…

- Pandemia de coronavirus a blocat fotbalul in Europa, iar FIFA se gandește permanent la masuri care ar putea sa limiteze consecințele. Potrivit Daily Mirror, conducatorii FIFA iau in calcul sa prelungeasca perioada de transferuri din vara pana in luna ianuarie a anului urmator, intrucat, cel mai probabill,…

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis mai mult de 20.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant realizat de AFP care citeaza date oficiale miercuri, la ora 17.00 GMT, anunța news.ro.In total, 20.334 de decese au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa (13.581). Citește…