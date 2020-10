Legământul secret: manualul “Illuminati” Excelenta sintetizare a programului de soft-kill implementat de liberalism pentru obsesia sa veche inca din secolul 18: reducerea populatiei. Nici nu conteaza originea documentului si cine l-a redactat, este irelevant daca exista sau nu vreo organizatie secreta care se numeste “Illuminati” sau altfel (oricum sunt aparute ca ciupercile dupa ploaie), fiindca ceea ce descrie este in natura de functionare a liberalismului, vizibil la tot pasul, in legi, la televizor, in supermarket, in facultatile de studii umaniste. Tot ce este descris in document este deductibil din premizele filozofice liberale… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

