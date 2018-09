Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul a cerut, joi, 20 de ani de inchisoare pentru fostul presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, judecat pentru coruptie, relateaza AFP. In Coreea de Sud, sefii de stat ajung deseori la inchisoare de indata ce pleaca de la putere, adesea dupa o alternare a fortelor politice la conducerea tarii. Cei…

- Inchisoare cu executare pentru un fost preot ortodox cercetat in dosarul unei retele evazioniste. Judecatorii l-au condamnat pe Ovidiu Miron Pop si pe partenerul de afaceri al acestuia, Kallos Lorand, la cate noua ani de inchisoare cu executare.

- Fosta președinta a Coreei de Sud a fost condamnata la inca 8 ani de inchisoare pe langa cei 24 pe care ii primise in aprilie pntru fapte de corupție. Magistrații au gasit-o vinovata pe Park Geun-hye de beneficierea ilegala de fondurile serviciilor de informatii. Aceasta pedeapsa se adauga la cea pe…

- Park (66 de ani) este deja in inchisoare dupa condamnarea sa in aprilie la 24 de ani de detentie pentru abuz de putere si coruptie, in cadrul unui enorm scandal ce a provocat mari manifestatii.Fosta presedinta nu a fost prezenta in sala tribunalului din districtul central din Seul care…

- Doua persoane cu domiciliul in orașul Campeni, respectiv in comuna Vidra, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare condiționata pentru evaziune fiscala și complicitate la aceasta infracțiune. Cei doi au recunoscut faptele și, prin urmare, au fost judecați in baza probelor administrate…

- Doua persoane cu domiciliul in comuna Vidra, respectiv in orașul Cimpeni, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare condiționata pentru evaziune fiscala și complicitate la aceasta infracțiune. Cei doi au recunoscut faptele și, prin urmare, au fost judecați in baza probelor administrate…

- Cu puțin timp inaintea Cupei Mondiale, unde deja Ronaldo, jucator al naționalei portugheze, a stralucit, el a fost condamnat in Spania la doi ani de inchisoare și o amenda de 18,8 milioane euro pentru evaziune fiscala. El nu și-ar fi platit impozitele pentru fabuloasele caștiguri reale de pe gazon…

- Autoritațile financiare spaniole au afirmat ca in perioada 2011 - 2014 Cristiano Ronaldo nu a platit taxe in valoare de 17 milioane de dolari și a ascuns adevaratele sale caștiguri. El Mundo scrie ca...