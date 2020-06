Stiri pe aceeasi tema

- Intre lacrimi si sloganuri, la inmormantarea lui George Floyd, marti, intr-o biserica din Texas, s-au amestecat omagiile aduse acestui afro-american ucis de un politist alb si apelurile aprinse de a aborda, in sfarsit, rasismul care "raneste sufletul" Americii, informeaza AFP. De la familie la pastori,…

- Cantareata si compozitoarea americana Lady Gaga a lansat vineri al saselea album de studio, „Chromatica”, potrivit news.ro.Noul material discografic, care apare dupa patru ani de la „Joanne”, cuprinde 16 piese si marcheaza revenirea ei la genul pop. Discul era programat sa fie lansat…

- „Piesa asta este tot ce-am putut sa scriu mai frumos de cand ma știu. E tot ce-am putut sa scot din sufletul meu, acum, la rascrucea drumurilor in viața mea de femeie“, spune Irina despre piesa ei de suflet, Nu vreau. Este a treia colaborare a Irinei cu celebrul DJ Mahmut Orhan, de data aceasta pentru…

- „La Nuit avec moi”, cantec interpretat de regretatul artist francez Johnny Hallyday, va fi dezvaluit pe 29 mai, cand va fi lansata o colectie cu piese ale sale, anunța news.ro.Piesa, care nu a fost vreodata ascultata de fani, a fost inregistrata in perioada decembrie 1968 - februarie 1969,…

- Smiley iși canta convingerea ca „Va fi bine“ in noua sa piesa, compusa in timpul perioadei de izolare și distanțare sociala, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns in fiecare om. „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam…

- Piesa, insotitǎ de un binemeritat videoclip, special pentru fanii lor, este o productie Diamond Records si vǎ asteaptǎ sǎ intrati pe canalul propriu de youtube pentru abonare. Pornind de la o colaborare si o prietenie veche, vizitȃnd studioul “Diamond Records”, Tony P a auzit instrumentalul si viorile,…

- Elton John va fi gazda a ceea ce se va numi un „concert in sufragerie”, pentru a bucura oamenii in contextul pandemiei mondiale de coronavirus. Si alti artisti de renume participa la spectacolul caritabil difuzat de postul TV american Fox pe 29 martie, printre care Mariah Carey, Alicia Keys si Backstreet…

- Autobiografia „Apropos of Nothing” a cineastului american Woody Allen, care s-a aflat in urma cu cateva saptamani in centrul unei controverse, a fost lansata luni de Arcade Publishing, anunța news.ro.Editura a facut anuntul chiar in ziua aparitiei cartii. La inceputul lunii martie,…