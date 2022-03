Le mai țineți minte gemenele de la Indiggo? Cum arată româncele ce au apărut la ”America’s Got Talent” Le mai țineți minte pe gemenele Indiggo din muzica romaneasca?. Stabilite la New York, ambițioasele romance n-au incetat sa lupte, chiar și dupa 14 ani sa devina celebre. Gabriela și Mihaela Modorcea (36 ani) s-au pus pe muncit caci drumul spre faima trece prin stomac. Romancele, fetele reputatului scriitor Grid Modorcea, țin cursuri de pictat haine, fitness chiar și dans din buric și au propriul show pe care l-au pus in scena in cluburi. Gemenele de la Indiggo invața americanii cum sa transforme imbracamintea in arta, predand cursuri de pictura pe articole de imbracaminte, clasa gazduita de un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

