- Administratoarea unei firme de turism a fost condamnata la 8 ani de inchisoare pentru inșelarea a doua persoane, soț și soție, carora le-a promis locuri de munca in Italia. Respectiva firma nu deținea licența pentru prestarea unor asemenea servicii.

O femeie de 33 de ani a fost condamnata la opt ani inchisoare pentru trafic de fiinte umane, dupa ce a organizat migrarea in Italia a doi soti din Republica Moldova. Femeia ocupa functia de administrator al unei companii de turism. Desi nu detinea licenta in facilitarea muncii peste hotare a clientilor,…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Ofițerii Direcției Combatere a Criminalitații Organizate a Inspectoratului Național de Investigații in comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au reținut in flagrant doi barbați in varsta de 24 și 40 de…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 252.392 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 43.620Marea Britanie: 39.504Germania: 35.885Spania: 28.094Republica Moldova:…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…

- Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Direcției Generale Urmarire Penala, Serviciului de Informații și Securitate și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfașurat la data de 1 noiembrie 2019, 15 percheziții in municipiul…

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova anunța reținerea pentru 72 de ore a Președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druța, in urma audierii acestuia, „in temeiul depistarii in cadrul perchezițiilor biroului și domiciliului acestuia a obiectelor de natura sa confirme banuiala rezonabila…