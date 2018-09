Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat, sambata, cele mai intense bombardamente din ultimele 30 de zile contra provinciei siriene Idlib, ultimul bastion al rebelilor din Siria. Anunțul a fost facut de Observatorul sirian pentru drepturile omului, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Ministrul rus al Apararii, Igor Konachenkov, a confirmat miercuri ca avioanele de razboi ale Rusiei au bombardat ținte din provincia Idlib din Siria cu o zi inainte, relateaza agențiile de știri ruse, citate de Reuters și AFP.

- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia și Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marți președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters.

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad și pe aliații sai din Iran și Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters. Grecia a anuntat saptamana…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters, informeaza Agerpres.Guterres a afirmat…