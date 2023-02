Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a spus, joi, ca Occidentul incearca sa faca din Republica Moldova in „urmatoarea Ucraina”. „Acum, Moldova este privita pentru acest rol. In primul rand, pentru ca au putut sa puna un președinte in fruntea țarii prin metode destul de specifice, departe de a fi liber democratice, un președinte care vrea in NATO, are cetațenia romana, este pregatita sa se uneasca cu Romania și, in general, este pregatita pentru aproape orice”, a declarat Lavrov intr-un interviu acordat postului de televiziune Russia 24 și RIA Novosti, raspunzand la intrebarea care dintre…