Stiri pe aceeasi tema

- “Detinerea de arme nucleare este astazi singurul raspuns posibil la unele dintre amenintarile externe semnificative la adresa securitatii tarii noastre”, a spus Lavrov intr-un interviu pentru publicatia de stat Afaceri Internationale, dedicata problemelor de politica externa, diplomatiei si securitatii…

- Casa Alba a criticat luni, 31 iulie, comentariile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent un inalt oficial din domeniul apararii, care a sugerat ca Rusia ar putea recurge la armele nucleare daca Ucraina va avea succes in contraofensiva ei, relateaza CNN.Un purtator de cuvant al Consiliului…

- Rusia a dat miercuri un termen de trei luni Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ca aceasta sa obtina „rezultate concrete” asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, caz in care Moscova…

- Desfașurarea de catre Rusia a armelor nucleare tactice in Belarus nu este limitata in timp, a declarat luni, 19 iunie, un diplomat rus de rang inalt, citat de agenția rusa de stat TASS. Rusia a anunțat in luna martie ca desfașoara arme nucleare tactice in Belaru s, un aliat apropiat care a oferit sprijin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a proclamat sfarsitul „ingrozitorului neocolonialism” din politica internationala si a salutat strategia economica a Moscovei dupa ruperea celor mai importante relatii cu Occidentul, noteaza AFP. Liderul de la Kremlin a tinut un discurs la Forumul Economic de la Sankt…

- Olanda "ia in considerare in mod serios" sa trimita Ucrainei avioane de lupta F-16, dar nu a luat inca o decizie finala, a declarat vineri, 26 mai, premierul olandez Mark Rutte, potrivit Reuters.La inceputul acestei saptamani, Olanda a precizat ca dorește sa inceapa cat mai curand posibil antrenarea…

- Rusia va lansa un atac nuclear preventiv daca Occidentul ar furniza Ucrainei arme nucleare, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte Dmitri Medvedev, citat de CNN.

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei "apocalipse nucleare" este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Rusia, care are mai multe arme nucleare…