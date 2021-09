Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta pentru Laurette? De cand s-a impacat cu iubitul ei Magaye Gueye, frumoasa mulatra nu-și mai incape in piele de fericire, lucru care se poate vedea cu ochiul liber. Cum se simte acum vedeta, dupa incidentul neplacut de la hotelul din Capitala. Ce face acum Laurette, la cateva luni…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman care se stabilise in Italia de foarte puțin timp. Baiatul s-a inecat in mare, acolo unde mersese doar pentru un moment de relaxare, insa din nefericire, valurile l-au dus pe tanar spre sfarșitul vieții. Victima se mutase alaturi de familia lui in Pizzo in urma cu…

- Alexandra Stan și Emanuel s-au casatorit in secret, la Constanța, iar acum vor sa devina in curand parinți. De altfel, artista a recunoscut ca spera ca acest lucru sa se intample cat mai repede. „Ne-am gandit ca, daca ar fi sa aducem un copil pe lume, sa fim casatoriți și copilul sa fie botezat”, spunea…

- Oana Radu a trecut prin multe cumpene de-a lungul vieții, dar acum este mai fericita și mai implinita ca niciodata, fapt ce o face sa se gandeasca serios și sa aduca pe lume un copil, alaturi de Catalin Dobrescu, barbatul care i-a schimbat viața radical. Și pentru ca tot vorbim de moștenitori, vedeta…

- ​Ianis Hagi a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, ca tatal sau, Gheorghe Hagi, este un adevarat dictionar pentru el. De asemenea, jucatorul echipei Glasgow Rangers crede ca nationala României se va califica în curând la Cupa Mondiala și la Campionatul European."Mereu…

- O buna perioada de timp s-a zvonit ca intre Ion Țiriac și Laurette ar exista mai mult decat o relație de prietenie. Pentru prima oara, mulatra a dezvaluit cum se ințelege cu afaceristul și ce se intampla, de fapt, intre ei. In urma cu ceva timp, Ion Țiriac și Laurette au fost surprinși impreuna de fotografi…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat azi, 1 iulie, hotararea privind actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. Zona rosie Seychelles, Mongolia, Namibia, Uruguay, Columbia, Argentina, Oman, Maldive, Kuweit, Brazilia, Suriname, Saint…