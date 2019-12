Laura Stefan, Accace Romania: In 2020 speram ca asigurarea unei economii sustenabile nu va fi sacrificata de masuri populiste

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanța de urgența care prevede majorarea, cu rata inflației aferenta anului 2018, a bugetului pentru medicamente. Masura este menita sa duca la asigurarea tratamentelor pentru pacienți fara discontinuitate. La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat OUG…

- Ministerul Sanatatii anunta, vineri seara, ca Guvernul a aprobat masuri pentru asigurarea, fara discontinuitate, a tratamentelor necesare pacientilor, fiind majorat cu rata inflatiei aferenta anului 2018 bugetul pentru medicamente aprobat trimestrial (BAt), pentru trimestrul IV al anului 2019.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, ataca dur Guvernul Orban, dupa ce in presa au aparut informații ca executivul liberal pregatește concedierea a mii de angajați din sistemul public."Ne intoarcem la 2010 ! Masuri heirupiste si populiste, fara nicio strategie si fara niciun efect ! Citește…

- "Nu rezolvi deficitul urias cu cateva masuri populiste si cativa lei economisiti in timp ce angajezi pilele si relatiile PNL in locul celor ale PSD", sustine Ponta, care afirma ca Opozitia trebuie sa se organizeze "pentru a-i apara pe oameni si firmele romanesti". "Ne intoarcem la 2010! Masuri…

- Restructurarea Guvernului, refacerea capacitatii administrative, tranzitia de la o economie bazata pe consum la una bazata pe investitii si pe cresterea competitivitatii se numara printre principalele obiective al programului de guvernare propus de Partidul National Liberal (PNL), care prevede, printre…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, si-a prezentat sambata, la Romexpo, cele 10 principii pe care le va urma daca va ajunge Presedintele Romaniei.„Președinția Romaniei a fost prea mult timp un turn de fildeș in care aleșii s-au ascuns de popor. A fost un buncar al intereselor…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, noi reglementari, in vigoare din anul 2021, privind protejarea activistilor pentru integritate, urmand sa fie create structuri speciale de raportare a abuzurilor atat in sectorul de stat, cat si in mediul privat, se arata intr-un comunicat oficial, anunța…

- PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, este primul partid din Romania, care iși asuma dezbateri publice pentru viitoare masuri de guvernare cuprinse in documentul PLUS ACUM si ne dorim acest schimb de idei cu cetațeni, administrații publice, organizațiile non-guvernamentale si partidele politice, pentru…