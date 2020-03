Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar (fosta Andrei) a cucerit, duminica, alaturi de germanca Julia Wachaczyk, primul sau titlu WTA la dublu din cariera, prin victoria cu 7-5, 6-4 in fata olandezelor Lesley Pattinama Kerkhove/Bibiane Schoofs, in finala turneului de la Lyon, dotat cu premii…

- Sportivele Andreea Mitu si Laura-Ioana Paar s-au calificat, joi, in sferturile de finala la simplu si in ultimul act la dublu, la turneul ITF de la Altenkirchen (Germania), cu premii totale de 25.000 de dolari potrivit news.ro.La simplu, Mitu, beneficiara de wild card, a trecut in optimi de…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, aseara, in optimile de finala ale turneului ITF de la Trnava. Turneul din Slovacia este dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Jaqueline Cristian a dispus in runda inaugurala de o alta romanca, Alexandra Cadantu, in doua seturi, scor…

- Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finala ale turneului ITF de la Trnava (Slovacia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de o alta românca, Alexandra Cadantu, cu 6-2, 6-1, informeaza Agerpres.Cristian (21 ani, 198 WTA), care a reusit sâmbata…

- Simona Halep a vorbit despre cazatura suferita în timpul meciului cu Jennifer Brady, de marți, spunând ca nu crede ca îi va pune probleme pentru restul turneului de la Australian Open, potrivit Mediafax."Încheietura e puțin inflamata, dar nu e nimic grav. Voi vedea cum…