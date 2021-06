Laura Lavric, despre infecția cu COVID-19: „Am simțit cum se moare” Laura Lavric (74 de ani) a avut de curand COVID-19. Dupa contractarea noului coronavirus, interpreta de muzica populara a experimentat o serie de simptome extrem de neplacute. Solista s-a temut ca și-ar putea pierde viața, insa a reușit, in cele din urma, sa invinga boala. Laura Lavric, despre infecția cu COVID-19: „Am simțit cum se moare” Laura Lavric a avut o forma severa de COVID-19. Și-a pierdut mirosul, a avut frisoane și, la un moment dat, s-a temut chiar ca va pierde lupta cu virusul. Cantareața originara din Bucovina a trecut prin momente dificile. „Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

