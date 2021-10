Stiri pe aceeasi tema

- Celebra vedeta de televiziune Simona Gherghe este disperata! Nu știe ce sa mai faca, așa ca le cere ajutorul fanilor. Cu ce probleme se confrunta frumoasa prezentatoare TV. Simona Gherghe se afla in impas. Nu știe ce sa mai faca Simona Gherghe traiește o poveste de dragoste ca-n povești cu Razvan Sandulescu,…

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt de acum soț și soție! cununia civila a avut loc in cursul zilei de miercuri, la Constanța. Dupa ce au spus „Da“ intr-un loc inedit, intr-un spatiu special amenajat pe plaja, cei doi miri au continuat petrecerea in localul soților Caramihai. Simona Halep și Toni Iuruc…

- Anamaria Prodan locuiește de cateva saptamani in Dubai. Impresara a plecat din Romania chiar in mijlocul scandalului presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, soțul ei. Recent, ea s-a afișat in Emiratele Arabe Unite alaturi de un barbat celebru, un antrenor care a fost la un pas de separare de soție…

- Pe Cristina Cioran o cunoaște toata lumea, insa pe mama ei mai puțin. Prezentatoarea TV le-a prezentat-o fanilor pe cea care i-a dat viața și i-a transmis acesteia și un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

- Marina Voica a trecut prin momente foarte dificile in urma cu doar cateva luni, atunci cand aceasta a fost operata la inima din cauza unei probleme mai vechi de sanatate. Vedeta a marturisit cum se simte in aceste momente.

- Tragedie in social media dupa ce influencerița Sofia Cheung, in varsta de 32 de ani, cu peste 6.000 de urmaritori pe contul personal de Instagram a murit dupa ce a alunecat pe o stanca.Se pare ca aceasta iși facea un selfie, iar din greșeala a alunecat și a cazut in gol de la cinci metri, intr-o cascada…

- O tanara vloggerița din Honk Kong a plonjat in gol de pe o stanca, in timp ce incerca sa iși faca un selfie alaturi de prietenii sai cu care se afla in vacanța. Vedeta de pe Instagram in varsta de 32 de ani a murit sub ochii apropiaților, fara ca aceștia sa poata face ceva pentru a o salva.

- Cum a fost la nunta Alexandrei Stan Nimeni nu se aștepta la acest lucru, dar iata ca Alexandra Stan s-a casatorit in cel mai mare secret. Celebra artista i-a spus marele DA unui barbat misterios dupa doar cateva saptamani de relație. Iata ce spune despre fericitul eveniment! Și-a dorit o nunta discreta,…