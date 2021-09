Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a primit o lovitura de unde se astepta mai putin, de la Comisia Europeana. Fondurile anti-frauda vor fi sistate. Primul efect? Stoparea angajarilor. Comisia nu permite Parchetului European sa cheltuiasca bani de la buget pentru angajarea acestor experți. De ce Comisia Europeana a lasat Parchetul European fara fonduri? […] The post Laura Codruța Kovesi ramane fara bani: Comisia Europeana i-a dat o veste foarte proasta! first appeared on Ziarul National .