Parchetul European informeaza ca au fost deschise, de la 1 iunie, 300 de investigații ce vizeaza posibile cazuri de frauda cu fonduri europene. Valoarea acestor fraude ajunge la aproape 4,5 miliarde de euro. Laura Codrut Kovesi este, desigur, „capul" acestei investigatii. Cum sunt folosite miliardele de euro? Una dintre misiunile Parchetului European este monitorizarea utilizarii […]