Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Lidiei Buble sunt ingrijorați pentru aceasta. Cu ce problema de sanatate se confrunta celebra fosta concurenta de la ‘Asia Express’? Cantareața a primit diagnosticul nefericit din partea medicilor. Ce se intampla cu blondina? Lidia Buble a primit diagnosticul de la medici: ce problema de sanatate…

- Ella Tina este adepta schimbarilor majore, astfel ca vedeta nu a stat prea mult pe ganduri și s-a lasat din nou pe mana medicilor esteticieni. Iata la ce intervenție a recurs acum fosta iubita a lui Jador!

- Larisa Udila, una dintre cele mai appreciate vedete din mediul online, a spus adevarul in legatura cu momentele neplacute din casnicia sa. Frumoasa șatena a fost intrebata de catre un urmaritor daca au existat astfel de perioade in relația cu partenerul sau, Alexandru Ogica, astfel ca nu a stat pe ganduri…

- Lavinia Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., are 36 de ani și este mama unui baiețel. La scurt timp dupa naștere, artista a slabit spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Vedeta este atenta la felul in care arata, iar recent a decis sa opteze pentru o noua procedura la nivelul feței. Este…

- Larisa Udila nu ezita sa apeleze la intervențiile estetice, iar astazi vedeta s-a prezentat in cabinetul medicului estetician pentru a avea parte de o adevarata schimbare. Bruneta a decis sa-și faca schimbari la nivelul feței.

- Larisa Udila a devenit mama unui baiețel perfect sanatos in urma cu trei luni, iar de atunci bruneta este in culmea fericirii. Vedeta a fost criticata in ultima perioada deoarece a luat cateva kilograme in plus pe perioada sarcinii, insa acum se confrunta și cu caderea parului.

- Cristina Șișcanu a ajuns pe mana medicilor esteticieni! Vedeta a decis sa-și schimbe complet aspectul, apeland la o procedura non-invaziva la nivelul feței. Iata despre ce este vorba, dar și ce reacții au avut internauții.