Larisa Iordache s-a retras din gimnastică: “Azi închei acest capitol frumos din viaţa mea” Gimnasta Larisa Iordache (25 de ani) si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva, vineri. Aceasta a postat un mesaj pe Facebook in care a anunțat ca este impacata si multumita cu alegerea facuta si ca din 2022 va incepe un nou capitol. “Cazi , dar te ridici! Azi este nimeni, insa maine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine si in sufletul tau. Asta am invatat in cei 20 de ani pe care i-am petrecut in sala de gimnastica. Azi inchei acest capitol frumos din viata mea. Ma simt impacata si multumita cu alegrea pe care am facut-o! Este timpul pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

