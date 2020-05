Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana care urmeaza va fi consacrata in programul online al Teatrului Luceafarul din Iași Zilei internaționale a copiilor, 1 Iunie. Evenimentele se vor derula in spațiul digital și vor viza spectatori de toate varstele, intrucat artiștii ieșeni considera ca indiferent de data nașterii, putem ramane…

- Bogdan Istoc, student la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din Bucuresti, isi dedica timpul liber voluntariatului. Pe langa orele de informatica, activitatile sportive si artistice, el face dezvoltare personala cu cei mici: le imbunatateste capacitatea de reactie in situatii-limita si le…

- „Este poate o imagine ciudata, cu oameni in varsta care beau lapte matern”, a declarat cercetatorul Brit van Keulen pe site-ul UMC din Amsterdam. „Dar daca se protejeaza impotriva unui virus mortal, ar trebui sa trecem peste aceasta jena”.Este deja bine stabilit ca laptele matern protejeaza…

- Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 15 APRILIE 2020; suntem incurajati sa gandim tot ce e mai bun despre oameni, chiar si cand ei se comporta gresit sau negativ, iar asta se intampla cand Luna este in idealistul Varsator asa cum este azi. O conjunctie dintre Luna si lordul karmei Saturn…

- Pe durata pandemiei Covid-19 prin care trecem, parinții trebuie sa acorde o mai mare atenție copiilor lor, pentru a le proteja sanatatea. Dr. Corina Cilcic, medic primar pediatrie, de la Spitalul Clinic Sanador ne explica ce e bine și ce nu e bine sa faca parinții pentru copiii lor.E important sa ne…

- Mai multe spații de joaca din municipiul Chișinau au fost inconjurate cu banda galbena de avertizare, pentru a ține la distanța atat parinți, cat și copiii in contextul in care autoritațile a avertizat in repetate randuri populația sa se izoleze la domiciliu.