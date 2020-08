Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea economica inregistrata de Romania in al doilea trimestru este mai mica decat cele din Marea Britanie sau Spania, dar acest lucru nu ar trebui sa ne bucure, deoarece vine din subdezvoltarea Romaniei, explica analiștii consultați de Libertatea.Romania are economie conectata la nivel mondial,…

- Lanțul global de restaurante fast-food KFC a anunțat duminica ca va incepe crearea in laborator a unor meniuri produse cu ajutorul imprimantelor 3D, potrivit The Verge , care citeaza comunicatul companiei . Producția de aripioare va fi realizata in parteneriat cu o companie specializata din Rusia,…

- Lanțul de retail Annabella va deschide, pana la finalul acestui an, cel puțin trei magazine, urmand sa ajunga la 79 de unitați. Compania romaneasca este in cautare de angajați și de producatori romani cu care sa colaboreze, iar investițiile de anul acesta vor viza canalele de vanzare online și livrarile…

- Premierul Ludovic Orban este invitat la aceasta ora la Digi24. Premierul s-a declarat de acord ca elevii care vor avea febra în ziua BAC-ului sa aiba parte de o sesiune speciala daca Ministerul Educației și al Sanatații cad de acord și gasesc o soluție.O a doua sesiune a examenului de Bacalaureat…

- Criza economica mondiala generata de criza pandemica se profileaza tot mai limpede pentru toata lumea, in acest moment fiind lovite cel mai grav economiile emergente. Monedele din Brazilia, Argentina, Venezuela, Mexic, dar și Africa de Sud, Zambia, Rwanda sau Liban s-au depreciat la cote negative record,…

- O noua zi, un nou protest in fața Guvernului. Reprezentanții sectorului HoReCa au venit cu fringhii și scaune din restaurante in fața executivului, cerind sa li se permita sa lucreze. Acestea spun ca nu sint deacord cu prevederile Comisiei Naționale de Sanatate Publica, care impun distanța sociala de…

- dm drogerie markt a intrat pe Bringo, platforma francezilor de la Carrefour, și ar putea deschide propriul magazin online. In prezent, compania investește in diversificarea produselor și extinderea numarului de orașe in care serviciul de livrari este disponibil, a declarat Ivana Martinakova, CEO…