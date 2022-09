S-a amanat lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, in urma discuțiilor purtate cu asociațiile implicate in desfașurarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru o derulare eficienta cu participarea cat mai multor unitați administrativ-teritoriale, a reieșit necesitatea actualizarii anumitor condiții, astfel ca, la data prezentei, se lucreaza la modificarea ghidului de […] Articolul Lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate a fost amanata apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .