Concertul de lansare a albumului „Zeuții”, disc realizat de Iordache dupa poemele lui Florin Dumitrescu, va avea loc joi, 18 mai, de la ora 21, la Aethernativ in Timișoara. „«Zeuții» este un album inspirat de cateva poeme ale prietenului meu Florin Dumitrescu, majoritatea aparute in cartea sa «Dodii». Am inceput sa scriu muzica in toamna […] Articolul Lansarea discului „Zeuții” la Timișoara: „Fața de album, concertele noastre au o latura mult mai experimentala și improvizata“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .